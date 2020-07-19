Филипп Киркоров рассказал, насколько ему хватит его сбережений

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19 июля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Филипп Киркоров, фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Популярный певец Филипп Киркоров заявил в интервью, что может в настоящее время спокойно позволить себе не работать, поскольку за 30 лет работы у него есть неплохие сбережения, которые он теперь собирается тратить.

По его подсчетам, их должно хватить на 10 лет. При этом он признался, что у его сотрудников не лучшие времена. Некоторые из них устроились курьерами по доставке еды, другие вынуждены мыть машины на мойках, "кто-то в колхозе пристроился". И улучшений ситуации не будет. "Шоубизнес будет выбит из колеи" еще минимум два года, уверен Киркоров.

Такие признания Филипп сделал на "Славянском базаре в Витебске", куда приехал в день открытия фестиваля. В Белоруссии Киркоров получил государственную награду из рук Александра Лукашенко.







