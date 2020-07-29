Жигунов о съемочном дне: «Аверин стрелял в меня из табельного оружия»
29 июля 2020, 20:29[ «Аргументы Недели» ]
Известный российский актер Сергей Жигунов рассказал историю, как его коллега Максим Аверин стрелял в него из табельного оружия. По его словам, пистолет у артиста отобрали, но «осадочек остался».
«В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», поделился актер с поклонниками.
Однако позже Жигунов признался, что пост был шуточным, а ссадина на лбу появилась от сильного удара о камеру. Он отметил, что на съёмочной площадке Аверин, конечно, стреляет в него из автомата с «большим удовольствием», но в тот день не снимался.
Кроме того, актер написал о еще одной "трагедии", как актер Ярослав Бойко упал в турецкий барабан.
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