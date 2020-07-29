Анна Семенович рассказала, что её молодой человек переболел коронавирусом

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29 июля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Teleprogramma.pro

Анна Семенович, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Молодой человек Анны Семенович переболел коронавирусом. Певица, телеведущая, бывшая фигуристка Анна Семенович поделилась, что несколько человек из ее окружения заразились и болели COVID-19.

Семенович говорит, что все ее близкие болели достаточно легко, госпитализация никому не потребовалась. Анна отметила, что теперь "они обзавелись антителами, и им коронавирус не страшен". Конкретно про своего возлюбленного Семенович ничего не уточнила.

О своем избраннике она пока никому не рассказывает не планирует афишировать личную жизнь. "Хочу, чтобы она проходила вне камер и интервью", - говорит звезда.

Поклонники Анны Семенович интересуются не только ее творчеством, но и личной жизнью. Недавно она сделала откровенное признание о перенесенной операции по уменьшению груди. Певице задают вопросы о размере груди. Оказывается, у нее не просто так большая грудь. Медики поставили артистке диагноз "гигантомастия", поэтому она решилась на оперативное вмешательство.

Анна Семенович дала большое интервью "Аргументам недели" и рассказала, как может заработать через соцсети.