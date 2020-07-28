Кристина Асмус снялась в новом фильме, и ей вновь пришлось раздеваться

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28 июля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Кристина Асмус, фото из соцсети

Кристина Асмус, находящаяся в бракоразводном процессе с юмористом Гариком Харламовым снялась в новом фильме, и ей вновь пришлось раздеваться. Гарику Харламову задавали много раз вопросы об отношении к слишком откровенной сцене в фильме «Текст».

Шоумен отвечал, что его супруга актриса, и это ее роль. Теперь все вопросы по раздеванию последуют самой Асмус.

Актриса исполнит откровенную роль в картине «Китобой». Фильм показывает тяжелый труд охотников на самых крупных морских млекопитающих. В одной из сцен китобои смотрят на экран компьютера, где раздевается девушка из секс-чата. Роль соблазнительницы исполняет Кристина Асмус.

Главные роли в фильме исполнили коренные жители Чукотки Владимир Онохов и Владимир Любимцев.

Недавно Асмус поделилась, что работа над проектом шла более 7 лет, и он фильм «Китобой» вошел в программу Венецианского международного кинофестиваля.

Кстати, Асмус и Харламов разводятся мирно.