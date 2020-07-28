Внучка Никиты и Татьяны Михалковых нарядилась на выпускной в золотое платье
28 июля 2020, 10:51[ «Аргументы Недели» ]
Внучка Никиты и Татьяны Михалковых, дочь их сына Артёма, Наташа нарядилась на выпускной в платье из золотой ткани. Наташа в этом году окончила школу в Москве, в которой учились все представители династии Михалковых.
26 июля в столице прошел выпускной вечер. Наташу со знаменательным событием поздравила вся семья. Татьяна Михалкова опубликовала в Инстаграм фото внучки с отцом.
Супруга Никиты Сергеевича трепетно относится к своим детям и внукам. "Внученька Наташа, выпускной 2020, Поздравляем!!", - поздравила она девушку. (Пунктуация и орфография сохранены). Фолловеры заметили, какая красивая дочь Артема. Татьяна Михалкова ранее делилась, что Наташа хорошо рисует.
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