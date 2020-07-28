Внучка Никиты и Татьяны Михалковых нарядилась на выпускной в золотое платье

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 июля 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Наташа Михалкова, фото из Инстаграм

Внучка Никиты и Татьяны Михалковых, дочь их сына Артёма, Наташа нарядилась на выпускной в платье из золотой ткани. Наташа в этом году окончила школу в Москве, в которой учились все представители династии Михалковых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Михалкова (@tatyanamixalkova) 26 Июл 2020 в 10:07 PDT



26 июля в столице прошел выпускной вечер. Наташу со знаменательным событием поздравила вся семья.

Татьяна Михалкова опубликовала в Инстаграм фото внучки с отцом.

Супруга Никиты Сергеевича трепетно относится к своим детям и внукам. "Внученька Наташа, выпускной 2020, Поздравляем!!", - поздравила она девушку. (Пунктуация и орфография сохранены).

Фолловеры заметили, какая красивая дочь Артема.

Татьяна Михалкова ранее делилась, что Наташа хорошо рисует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Михалкова (@tatyanamixalkova) 13 Июн 2020 в 3:52 PDT