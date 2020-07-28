Отметивший юбилей рыжий «Иванушка» строит отношения с 19-летней девушкой

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28 июля 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Teleprogramma.pro

Андрей Григорьев-Апполонов, Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Отметивший 26 июля 50-летний юбилей солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов строит отношения с молоденькой девушкой. Новой возлюбленной артиста 19 лет.

Говорят, к своим новым отношениям Рыжий «Иванушка» относится серьезно. Период самоизоляции в своей квартире в Сочи Андрей Григорьев-Апполлонов провел именно с новой любимой. По слухам, он даже задумывается о совместных детях, - пишет «Комсомольская правда».

Роман с юной девушкой Андрея первой рассекретила его бывшая жена Маша. Она захотела познакомиться с ней, чтобы помочь построить отношения с «брюнеткой», которая моложе артиста на 30 лет.

Продюсер коллектива Игорь Матвиенко одобрил выбор Рыжего «Иванушки», честно и откровенно признавшись: «Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро». По его мнению, выбор девушки - благо для артиста.

Матвиенко считает: факт, что Андрей влюбился в молоденькую, подтверждает - он находится в великолепной физической форме.

Напомним, Рыжий «Иванушка» и Маша, у которых двое сыновей, развелись осенью прошлого года. Бывшая жена артиста вышла замуж за известного баскетболиста и родила.