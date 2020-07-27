Софи Тернер впервые стала матерью

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27 июля 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Софи Тернер. Фото: соцсети

Голливудская актриса Софи Тернер, получившая известность благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», родила первенца. Тернер стала матерью 22 июля.

В мае прошлого года актриса вышла замуж за актера и музыканта Джо Джонаса, а уже в феврале стало известно о беременности Тернер. Несколько дней назад она родила дочь. На протяжении всей беременности актриса не комментировала свое «интересное положение» и не публиковала фотографии «с животиком».

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