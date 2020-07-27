Екатерина Климова призналась, что комплексовала из-за внешности
27 июля 2020, 19:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОК
Актриса Екатерина Климова рассказала, что в молодости сильно комплексовала из-за своей внешности. 42-летняя артистка призналась, что долгое время ее не устраивал собственный нос.
Климова заявила, что ее нос «не такой классический», как ей бы хотелось. «Были продюсеры и режиссеры, которые в самом начале пути убеждали меня в необходимости его поменять. Тогда меня остановила мысль, что я потеряю свою индивидуальность, и я оказалась права», - сказала актриса.
Она добавила, что сейчас уже не переживает из-за внешности и старается ориентироваться на таких звезд, как Мерил Стрип и Джулия Робертс, которые не скрывают свой возраст.
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