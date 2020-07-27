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Исхаков похвастался своей тещей - мамой Полины Гагариной

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Исхаков похвастался своей тещей - мамой Полины Гагариной
фото: Дмитрий Исхаков, Instagram

Фотограф Дмитрий Исхаков, несмотря на слухи о разводе с певицей Полиной Гагариной, посвящает посты своей теще – маме певицы. Он сделал ей «напоследок» креативный подарок – фотоссесию в своей студии.

«Удивительная история. Мне невероятно повезло с тёщей. Подозреваю, это редкость. Ирония в том, что напоследок открылась ещё одна сторона её таланта. Она чудесная модель для съёмок», - поделился он с подписчиками.

Исхаков добавил, что открывает «новою главу» в жизни женщины и теперь будет ее личным агентом на рынке моделей.

Ранее Полина Гагарина впервые прокомментировала информацию о разводе с фотографом.

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Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov)

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