Исхаков похвастался своей тещей - мамой Полины Гагариной
27 июля 2020, 14:53[ «Аргументы Недели» ]
Фотограф Дмитрий Исхаков, несмотря на слухи о разводе с певицей Полиной Гагариной, посвящает посты своей теще – маме певицы. Он сделал ей «напоследок» креативный подарок – фотоссесию в своей студии.
«Удивительная история. Мне невероятно повезло с тёщей. Подозреваю, это редкость. Ирония в том, что напоследок открылась ещё одна сторона её таланта. Она чудесная модель для съёмок», - поделился он с подписчиками.
Исхаков добавил, что открывает «новою главу» в жизни женщины и теперь будет ее личным агентом на рынке моделей.
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