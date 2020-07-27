Борис Щербаков рассказал о времени, проведенном на самоизоляции

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27 июля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Коттедж. Фото: pixabay.com

Борис Щербаков рассказал о том, как они с семьей провели время на карантине. Актер отметил: ему повезло, ведь они с супругой живут за городом.

Шербаков добавил, что этот период прошел для него не очень сложно.

«Появилось время на любимое занятие — резьбу по дереву. За карантин создал три работы», - поделился артист.

В прошлом году Борис Васильевич отметил 70-летний юбилей. Но он абсолютно не ощущает возраст.

«Молод душой. И это главное. Пока», - заметил мужчина.

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