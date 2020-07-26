Ушел из жизни актер, сыгравший в «Кошмаре на улице Вязов»

Сегодня стало известно, что в Соединенных Штатах из жизни ушел американский актер Джон Сэксон, который исполнил запоминающуюся роль лейтенанта Томпсона в трех фильмах из серии "Кошмар на улице Вязов".
Сэксон скончался в минувшую субботу, 25 июля, в городе Мерфрисборо, расположенном в штате Теннесси, в возрасте 83 лет. Соответствующую информацию предоставила журналистам супруга актера. Причиной смерти мужчины стала пневмония.
Джон Сэксон сыграл не только в фильмах серии "Кошмар на улице Вязов", но также в картинах "Выход дракона", "От заката до рассвета", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Аппалуза" и многих других.
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