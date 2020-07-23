Актер театра и кино Андрей Сиротин умер в возрасте 34 лет

Аргументы Недели → Культура 13+

23 июля 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Сиротин, фото из Facebook.com/teatrpushkin

Актер театра и кино Андрей Сиротин скончался 21 июля в возрасте 34 лет. В театре имени А.С. Пушкина сообщили, что причиной смерти Сиротина стала продолжительная болезнь.

Актер сыграл роли в сериалах "Достоевский", "Шериф", "Перекрестки судьбы", фильме режиссера Павла Лунгина "Дирижер".

Андрей Сиротин уроженец Саранска. Он окончил гимназию с углубленным изучением иностранных языков. Учился в МГУ имени Огарева на историческом и философском факультетах. В 2004 году поступил в ВТУ имени Щепкина. В 2006 году его зачислили на режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС. В Театре имени Пушкина Сиротин сыграл в одном спектакле несколько лет назад как приглашенный артист.

"С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа.

Соболезнуем близким и родным. Светлая память", - появилось сообщение театра в "Фейсбук".

Актриса театра и кино Марина Макарова скончалась 18 июля на 46-м году жизни. У актрисы в июне диагностировали рак желудка в четвертой стадии, она скончалась от онкологического заболевания.