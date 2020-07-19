Актриса из сериалов

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19 июля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Марина Макарова, фото из соцсети

Актриса театра и кино Марина Макарова скончалась 18 июля на 46-м году жизни. У актрисы в июне диагностировали рак желудка в четвертой стадии, она скончалась от онкологического заболевания.

О смерти Марины Макаровой сообщили в субботу, 18 июля, представители Костромского камерного драматического театра на своей странице в соцсети "Вконтакте": "Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить". О дате и месте прощания с Мариной Макаровой пока не сообщается.

Актриса получила популярность по ролям, сыгранным в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Фаворский", "Литейный".

В соцсетях поклонники актрисы выражают соболезнования: Эльвира Богомолова пишут: "Светлая память...незабываемая ....очень жаль...", Галина Зорина - "Светлая память Марине. Родным и друзьям очень соболезную. Держитесь ...просто держитесь....", Александр Буров: "Прекрасный легкий и светлый человек! Царствие Небесное и Светлая Память".