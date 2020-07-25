Скончался один из основателей рок-группы Fleetwood Mac

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25 июля 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

гвоздики, фото: pixabay.com

Блюзовый гитарист и сооснователь британо-американской группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни. О смерти знаменитого музыканта сообщили его семья и адвокат.

По словам родных, Грин скончался во сне. Информацию о дате прощания и похоронах объявят позднее.

Музыкант основал коллектив вместе с Миком Флитвудом в 1967 году. Грин покинул группу по состоянию здоровья в 1970 году. Врачи диагностировали у него шизофрению и назначили электрошоковую терапию. В 1998 году Питера Грина включили в Зал славы Rock’n’Roll’a с семью другими участниками группы.