Роза Сябитова рассказала о расходах на вторую свадьбу дочери, подарках молодым и новом зяте

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24 июля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Роза Сябитова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Телесваха Роза Сябитова рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении. Она поделилась информацией о своем новом зяте, стоимости торжества, а также подарках, которые дарили молодоженам.

Ксения вышла замуж за 33-летнего инженера по имени Максим Шевченко. Они познакомились два с половиной года назад. Предложение молодой мужчина сделал своей избраннице в декабре прошлого года, на Карловом мосту в Праге. Сябитова сообщила, что Максим приобрел дорогое кольцо, чтобы попросить Ксению выйти за него замуж. Телесваха назвал его интеллигентным и хорошим молодым человеком с прекрасным чувством юмора.

Роза Сябитова сообщила, что вторая свадьба ее дочери не была такой пышной, как первая. На торжестве присутствовали около 20 человек – только самые близкие люди. Сваха сообщила, что этот праздник "практически ничего не стоил": мероприятие прошло в ее имении, а другие организационные вопросы помогли решить бесплатно друзья матери невесты.

Подчеркивается, что в качестве презента от родительницы молодые пожелали получить путешествие на Мальдивы, однако пока вылет за границу невозможен. Другие гости дарили деньги.

Сябитова уточнила, что сейчас молодожены живут в ее доме, но территория имения большая, поэтому они почти не пересекаются со свахой. Роза, однако, заметила, что уже присмотрела для дочери и зятя отдельный домик, поскольку в обозримом будущем у супругов могут появиться дети.