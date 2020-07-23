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Роза Сябитова во второй раз выдала замуж дочь Ксению

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Роза Сябитова во второй раз выдала замуж дочь Ксению
Ксения Сябитова и Максим Шевченко, фото: vk.com/rsyabitova

Телеведущая и сваха Роза Сябитова выдала замуж 28-летнюю дочь Ксению. 33-летний Максим Шевченко из Старого Оскола стал вторым мужем дочери известной российской свахи.  Если первая свадьба Ксении Сябитовой была пышной, то вторую свадьбу новоиспеченная теща предложила устроить в своем родовом имении. Напомним, Роза построила дом на участнике в Подмосковье.

Там и собрались самые близкие родственники невесты и жениха и отпраздновали бракосочетание. Расписались Ксения и Максим в Грибоедовском ЗАГСе. Роза и Ксения, которая теперь по фамилии Шевченко, показали несколько свадебных фото.

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Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)


По признанию телесвахи, этим зятем она довольна. Жить молодожены будут отдельно.
С первым мужем Ксения Сябитова прожила очень короткий срок.

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Публикация от Ксения Шевченко-Сябитова (@k_syaba)

ИЧ

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