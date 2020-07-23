Роза Сябитова во второй раз выдала замуж дочь Ксению

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23 июля 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Сябитова и Максим Шевченко, фото: vk.com/rsyabitova

Телеведущая и сваха Роза Сябитова выдала замуж 28-летнюю дочь Ксению. 33-летний Максим Шевченко из Старого Оскола стал вторым мужем дочери известной российской свахи. Если первая свадьба Ксении Сябитовой была пышной, то вторую свадьбу новоиспеченная теща предложила устроить в своем родовом имении. Напомним, Роза построила дом на участнике в Подмосковье.

Там и собрались самые близкие родственники невесты и жениха и отпраздновали бракосочетание. Расписались Ксения и Максим в Грибоедовском ЗАГСе. Роза и Ксения, которая теперь по фамилии Шевченко, показали несколько свадебных фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 22 Июл 2020 в 1:53 PDT



По признанию телесвахи, этим зятем она довольна. Жить молодожены будут отдельно.

С первым мужем Ксения Сябитова прожила очень короткий срок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Шевченко-Сябитова (@k_syaba) 22 Июл 2020 в 10:49 PDT