Роза Сябитова во второй раз выдала замуж дочь Ксению

Телеведущая и сваха Роза Сябитова выдала замуж 28-летнюю дочь Ксению. 33-летний Максим Шевченко из Старого Оскола стал вторым мужем дочери известной российской свахи. Если первая свадьба Ксении Сябитовой была пышной, то вторую свадьбу новоиспеченная теща предложила устроить в своем родовом имении. Напомним, Роза построила дом на участнике в Подмосковье.
Там и собрались самые близкие родственники невесты и жениха и отпраздновали бракосочетание. Расписались Ксения и Максим в Грибоедовском ЗАГСе. Роза и Ксения, которая теперь по фамилии Шевченко, показали несколько свадебных фото.
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По признанию телесвахи, этим зятем она довольна. Жить молодожены будут отдельно.
С первым мужем Ксения Сябитова прожила очень короткий срок.
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