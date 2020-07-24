Марина Влади призналась, почему Высоцкий не переехал из России к ней в Париж
24 июля 2020, 11:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Вдова Владимира Высоцкого Марина Влади рассказала, каким на самом деле был ее супруг. Она объяснила, почему советский актер и музыкант никогда не задумывался о переезде в другую страну.
«За прожитые нами вместе годы Володя, конечно, мог бы перебраться в мой дом в Париже. Этому ничто не мешало. Но он никогда об этом не думал. Его язык, душа, поклонники были русскими», - заявила Влади. Она подчеркнула, что Высоцкий очень ценил своих поклонников, они являлись важной частью его жизни.
Также Влади добавила, что артист был щедрым, добрым и бесшабашным человеком. По словам вдовы, поэт не жалел себя и «буквально сжигал свою жизнь, как сумасшедший».
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