Марина Влади призналась, почему Высоцкий не переехал из России к ней в Париж

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24 июля 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Владимир Высоцкий и Марина Влади. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Valerie Plotnikov

Вдова Владимира Высоцкого Марина Влади рассказала, каким на самом деле был ее супруг. Она объяснила, почему советский актер и музыкант никогда не задумывался о переезде в другую страну.

«За прожитые нами вместе годы Володя, конечно, мог бы перебраться в мой дом в Париже. Этому ничто не мешало. Но он никогда об этом не думал. Его язык, душа, поклонники были русскими», - заявила Влади. Она подчеркнула, что Высоцкий очень ценил своих поклонников, они являлись важной частью его жизни.

Также Влади добавила, что артист был щедрым, добрым и бесшабашным человеком. По словам вдовы, поэт не жалел себя и «буквально сжигал свою жизнь, как сумасшедший».