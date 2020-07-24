Звезда «Папиных дочек» рассказал о перенесенной операции и пластинах в ногах

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24 июля 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

инструменты для операции, pixabay.com

Звезда популярного сериала "Папины дочки" Михаил Казаков, который ранее оступился и упал с высоты 12 метров, рассказал о перенесенной операции на ногах. Вмешательство длилось шесть часов.

Казаков сообщил, что ему в ноги вставили пластины, а затем зашили шестью десятками стежков. "Боли очень сильные – врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать", – заметил актер. Михаил сообщил, что недавно его навестил актер сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов, а одной из первых с ним связалась коллега по "Папиным дочкам" Елизавета Арзамасова.

Напомним, Михаил Казаков известен российскому зрителю по "Ералашу", а также по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки".