Актер Михаил Казаков оказался в реанимации

Звезда киножурнала "Ералаш", сериала "Папины дочки" и фильма "Каникулы президента" актер Михаил Казаков попал в ренимацию. Об этом 32-летний актер сообщил сам в соцсети, опубликовав жутковатую фотографию.
Что произошло с актером - пока неизвестно, Михаил обещал позднее все рассказать. "Добро пожаловать в мой новый мир", — прокомментировал фото Казаков.
"Миша, ну как так-то? Давай выздоравливай!!!", "Желаю скорейшего выздоровления, мы с Вами", пишут в комментариях.
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