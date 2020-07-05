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Актер Михаил Казаков оказался в реанимации

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Михаил Казаков оказался в реанимации
Михаил Казаков, фото: instagram.com/kazakovfly/

Звезда киножурнала "Ералаш", сериала "Папины дочки" и фильма "Каникулы президента" актер Михаил Казаков попал в ренимацию. Об этом 32-летний актер сообщил сам в соцсети, опубликовав жутковатую фотографию.

Что произошло с актером - пока неизвестно, Михаил обещал позднее все рассказать. "Добро пожаловать в мой новый мир", — прокомментировал фото Казаков.

"Миша, ну как так-то? Давай выздоравливай!!!", "Желаю скорейшего выздоровления, мы с Вами", пишут в комментариях.

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Публикация от Михаил Казаков (@kazakovfly)

НС

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