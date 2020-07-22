Андрей Разин предъявил неласковый ультиматум Юрию Шатунову

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 июля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин и Юрий Шатунов

«Аргументы недели» уже писали о конфликте, возникшем между известным продюсером Андреем Разиным и бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Судя по всему, ситуация далека от урегулирования и Андрей Разин сделал официальное заявление . Публикуем его текст .

«Завтра истекает 10 суток, как я направил обращение в Германию на личный телефон Юрию Васильевичу Шатунову с просьбой как можно быстрее связаться со мной и заключить договор о передаче ему всех исключительных прав на его творчество, на его имя, на его персональные личные данные, которые принадлежат мне, согласно нашего контракта, а также заверенные решением суда, на добровольной основе и безвозмездно.

Пока Юрий Васильевич молчит. По всей видимости, эти негодяи, которые его окружили, не дают ему это сделать и, по всей видимости, придётся мне передавать все эти полномочия третьей стороне, которые намерены взыскать с организаторов всех концертов Юрия Шатунова денежные средства, которые эти организаторы получили незаконно с 9 сентября 2013 года, путём того, что продавали гастроли Юрия Шатунова, не заключив со мной, как с правообладателем, договор. Поэтому их ждут очень серьезные последствия. В этом моей вины нет.

Я ещё раз хочу предупредить всех наших поклонников, что я отношусь к Юре очень хорошо и публично обратился к нему через все виды средств связи с просьбой не судиться, потому что это бесполезно. Я предложил прийти, заключить договор, получить эти права обратно и спокойно пользоватся этими благами. Но Юра выбрал другой путь. Вернее, не Юра, а его советчики. Поэтому война продолжается. Ждём завтра. Если сообщение от Шатунова до 24 часов завтрашнего дня не поступит, значит право требования переходит третьей стороне».