Глызин предположил, сможет ли Пелагея встретить новую любовь

Заслуженный артист России Алексей Глызин прокомментировал развод певицы Пелагеи и хоккеиста Александра Телегина и предположил, есть ли у исполнительницы шанс встретить любовь всей жизни.
Глызин выразил мнение, что Пелагея вряд ли сможет встретить мужчину, с которым проживет всю жизнь. Артист отметил, что знаменитые женщины зачастую не обходятся одним браком. «Нет, видимо, идеального мужчины для Пелагеи. Ей всегда будет чего-то не хватать. И так продолжается всю жизнь», - считает музыкант.
Ранее Пелагея в процессе развода с Телегиным наняла охрану из-за анонимных угроз.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.