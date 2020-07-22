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Глызин предположил, сможет ли Пелагея встретить новую любовь

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Глызин предположил, сможет ли Пелагея встретить новую любовь
Пелагея. Фото: соцсети

Заслуженный артист России Алексей Глызин прокомментировал развод певицы Пелагеи и хоккеиста Александра Телегина и предположил, есть ли у исполнительницы шанс встретить любовь всей жизни.

Глызин выразил мнение, что Пелагея вряд ли сможет встретить мужчину, с которым проживет всю жизнь. Артист отметил, что знаменитые женщины зачастую не обходятся одним браком. «Нет, видимо, идеального мужчины для Пелагеи. Ей всегда будет чего-то не хватать. И так продолжается всю жизнь», - считает музыкант.

Ранее Пелагея в процессе развода с Телегиным наняла охрану из-за анонимных угроз.

АБ

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