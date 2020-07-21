Светлана Светличная рассказала, как во время интервью получила сотрясение мозга

Актриса Светлана Светличная рассказала, что во время одного из последних интервью получила сотрясение мозга. Артистка призналась, что во время съемки на нее упала часть аппаратуры.
Светличная рассказала, что давала интервью журналистам одного из телеканалов, проводить съемку было решено на улице возле подъезда. В момент записи на голову актрисе упала установка, на которой был закреплен софит. В результате Светличная получила травму головы.
«Хожу на процедуры. Голова после сотрясения приходит в норму, но еще сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело», - призналась 80-летняя артистка. Она добавила, что сразу после происшествия журналисты уехали, не оказав ей помощи. Однако спустя несколько дней телеканал принес ей извинения.
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