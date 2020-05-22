Что думает Светлана Светличная о Прохоре Шаляпине

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22 мая 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Teleprogramma.pro

фото: globallookpress.com, Светлана Светличная

80-летняя актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная прокомментировала появившиеся в прессе сообщения о том, что 10 лет назад у нее был роман с 36-летним российским певцом Прохором Шаляпиным.

По словам Светличной, она считает Шаляпина "сумасшедшим, больным" человеком. Когда она услышала заявления о якобы связывающем их романе, то была возмущена, поскольку информация не соответствует действительности.

Если бы Шаляпин был рядом, то актриса, возможно, не удержалась и дала ему по лицу за распространение сплетен. Светличная сравнила его с экс-женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, ведь они "одного плана". "Я - великий человек. Я нормальный человек, любящий страну, а не Шаляпина", - отметила Светлана Светличная.

Ранее в одном из интервью фотограф Виктор Панкратьев рассказал, что десять лет назад Шаляпин был близок со Светланой Светличной. Якобы почти полувековая разница в возрасте не помешала их отношениям.