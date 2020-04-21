Светлана Светличная подозревает сотрудника одного из телеканалов в краже у нее крупной суммы денег

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21 апреля 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Teleprogramma.pro

Светлана Светличная, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Светлана Светличная, которую после роли в фильме «Бриллиантовая рука» стали называть секс-символом советского кино, подозревает корреспондента одного из телеканалов в ограблении.

Светличная заявила, что после ухода съемочной группы она обнаружила, что лишилась 600 тысяч рублей и банковской карты.

По словам актрисы, она недавно согласилась рассказать журналистам телеканала о своих отношениях с внучкой, которая не отдает ей долг. Вообще Светличная готова была приехать на телевидение. Но один из ведущих работников позвонил и захотел приехать к ней домой. Он буквально настоял на приезде.

Светличная планировала побеседовать, а потом выпить с журналистом и оператором шампанского, которое у нее было дома. Актриса считает, Евгений - скользкий мальчик. Сейчас она вспоминает, что ее зачем-то просили пройти в другую комнату. А Женя оставался в другой комнате.

По словам 79-летней Светланы Светличной, у нее в кошельке было 800 тысяч рублей. После ухода телевизионщиков она обнаружила только двести. Она убеждена, что деньги взял Евгений. В полицию актриса не обращалась. Сейчас намерена выйти на руководство канала и все рассказать.