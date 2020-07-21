Крестный отец Ефремова рассказал о совести актера

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21 июля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Михаил Ефремов. Фото: соцсети

Крестный отец актера Михаила Ефремова режиссер Василий Мищенко рассказал о муках совести артиста. По мнению Мищенко, Ефремова нельзя считать преступником.

Режиссер признался, что однажды и сам попал в «пьяное» ДТП, после чего перестал садиться за руль в нетрезвом виде. По его мнению, случившееся должно повлиять на Ефремова таким же образом.

Мищенко заявил, что его крестник является верующим человеком, а потому после каждого «греха» его преследуют муки совести. По мнению крестного отца, Ефремов очень ранимый, но скрывает это «защитной маской и бравадой».

Режиссер добавил, что если выбирать место заключения для артиста, то пусть лучше это будет не поселение, а колония. «Лучше уж колония. Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нем как о человеке», - считает Мищенко.