Крестный отец Ефремова рассказал о совести актера

21 июля 2020, 07:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Крестный отец актера Михаила Ефремова режиссер Василий Мищенко рассказал о муках совести артиста. По мнению Мищенко, Ефремова нельзя считать преступником.
Режиссер признался, что однажды и сам попал в «пьяное» ДТП, после чего перестал садиться за руль в нетрезвом виде. По его мнению, случившееся должно повлиять на Ефремова таким же образом.
Мищенко заявил, что его крестник является верующим человеком, а потому после каждого «греха» его преследуют муки совести. По мнению крестного отца, Ефремов очень ранимый, но скрывает это «защитной маской и бравадой».
Режиссер добавил, что если выбирать место заключения для артиста, то пусть лучше это будет не поселение, а колония. «Лучше уж колония. Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нем как о человеке», - считает Мищенко.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.