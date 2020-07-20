Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный «никак не может расслабиться»

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20 июля 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в рамках разговора с журналистами рассказал о состоянии актера, который в настоящий момент находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в Москве.

Эльман Пашаев признался, что его подзащитный находится в удрученном состоянии. Юрист заметил, что Михаилу Ефремову сейчас "не до новостей", поскольку он "никак не может расслабиться" после случившегося и до сих пор очень сильно переживает.

Адвокат знаменитого артиста также заметил, что его подзащитный не пользуется интернетом, не читает, что о нем пишут, и не принимает никаких медикаментов.