Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный «никак не может расслабиться»
20 июля 2020, 07:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в рамках разговора с журналистами рассказал о состоянии актера, который в настоящий момент находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в Москве.
Эльман Пашаев признался, что его подзащитный находится в удрученном состоянии. Юрист заметил, что Михаилу Ефремову сейчас "не до новостей", поскольку он "никак не может расслабиться" после случившегося и до сих пор очень сильно переживает.
Адвокат знаменитого артиста также заметил, что его подзащитный не пользуется интернетом, не читает, что о нем пишут, и не принимает никаких медикаментов.
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