Источник: дело по обвинению Ефремова в смертельном ДТП передано в прокуратуру

В пятницу, 17 июля, источник сообщил, что дело российского артиста Михаила Ефремова о смертельном дорожно-транспортном происшествии к настоящему моменту передано прокуратуре.
По словам осведомленного источника в правоохранительных органах, дело по обвинению Ефремова в смертельной аварии в суд пока не поступало.
Напомним, ранее сегодня адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил, что родственники покойного не требовали у артиста компенсацию в размере 40 миллионов рублей. Юрист Александр Добровинский назвал эту информацию выдумкой.
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