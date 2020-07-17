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Источник: дело по обвинению Ефремова в смертельном ДТП передано в прокуратуру

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: дело по обвинению Ефремова в смертельном ДТП передано в прокуратуру
Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

В пятницу, 17 июля, источник сообщил, что дело российского артиста Михаила Ефремова о смертельном дорожно-транспортном происшествии к настоящему моменту передано прокуратуре.

По словам осведомленного источника в правоохранительных органах, дело по обвинению Ефремова в смертельной аварии в суд пока не поступало.

Напомним, ранее сегодня адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил, что родственники покойного не требовали у артиста компенсацию в размере 40 миллионов рублей. Юрист Александр Добровинский назвал эту информацию выдумкой.

ЕТ

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