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Адвокат Захаровых назвал выдумками информацию о запрошенной у Ефремова компенсации в размере 40 млн руб.

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Адвокат Захаровых назвал выдумками информацию о запрошенной у Ефремова компенсации в размере 40 млн руб.
адвокат Александр Добровинский, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил, что родственники покойного не требовали у артиста компенсацию в размере 40 миллионов рублей.

Юрист Александр Добровинский уточнил, что данные о компенсации в размере 40 миллионов являются выдумкой. Адвокат уточнил, что никакие суммы не были к настоящему моменту согласованы, поскольку все время занимает изучение материалов дела. Речь идет о пяти томах и нескольких часах видеоматериалов.

По словам Добровинского, говорить о компенсации пока рано. Он также не понимает, почему "всем очень хочется осквернить родственников погибшего Сергея Захарова". Юрист предположил, что кому-то от этого становится легче.

Адвокат уточнил, что семья жертвы ДТП могла бы подумать над тем, чтобы принять деньги от виновного или раскаявшегося человека, однако Михаил Ефремов утверждает, что ни в чем не виноват. "Ну, а в таком случае зачем же ему платить?" – задался вопросом Александр Добровинский.

ЕТ

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