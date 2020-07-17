Жена Ефремова, мама их троих детей, трудится на трех работах и сделала карьеру

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17 июля 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

М. Ефремов с женой, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Супруга Михаила Ефремова, мама их троих детей Софья Кругликова - известный звукорежиссер. 49-летней женщине после того, как Ефремов устроил ДТП и будет наказан, придется самостоятельно обеспечивать детей-подростков, - сообщает kp.ru.

Звукорежиссера Софью Кругликову ценят за качество ее работы. В своей сфере она востребованный специалист: ее нанимали как главного звукорежиссера на концерты, фестивали. Так ее контракт на оказание услуг звукорежиссера за постановку спектакля «Не становись чужим» составил 100 тысяч рублей. Журналист и музыкант Дмитрий Дибров как-то в шутку назвал супругу Ефремова «золотые уши России».

Кругликова не просто звукорежиссер, она учит молодых людей этому делу. Друзья семьи рассказали, что Софья - доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись в Институте современного искусства, а в Гнесинке она старший преподаватель. Одновременно женщина много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. С детьми семье помогает няня. Дети Ефремова и Кругликовой учатся в математической школе. Старшей дочке Вере 16 лет, и она уже помогает маме с 13-летней Надей и 10-летним Борисом. Одной Софии обеспечить прежний уровень жизни детям будет непросто, если глава семейства получит реальный срок. Также друзья из разных уголков мира звонят Софье и обещают помогать.

Софья Кругликова - пятая жена Ефремова. От пяти браков у него шестеро детей.