Клип Little Big стал самым популярным по просмотрам за всю историю «Евровидения»

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20 июля 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Little Big, кадр из видеоклипа

Клип группы Little Big на песню на песню Uno стало самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса. Работа артистов из Петербурга обогнала клип израильской певицы Неты Барзилай Toy.

Организаторы конкурса поздравили с этим российскую группу. Видео Little Big просмотрели более 134 млн раз за четыре месяца, поделились представители мероприятия в Twitter.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса был отменён международный конкурс «Евровидение-2020», где Россию должна была представить группа Little Big.