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Клип Little Big стал самым популярным по просмотрам за всю историю «Евровидения»

, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Клип Little Big стал самым популярным по просмотрам за всю историю «Евровидения»
Little Big, кадр из видеоклипа

Клип группы Little Big на песню на песню Uno стало самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса. Работа артистов из Петербурга обогнала клип израильской певицы Неты Барзилай Toy.

Организаторы конкурса поздравили с этим российскую группу. Видео Little Big просмотрели более 134 млн раз за четыре месяца, поделились представители мероприятия в Twitter.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса был отменён международный конкурс «Евровидение-2020», где Россию должна была представить группа Little Big.

НС
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