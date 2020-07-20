Дочь Мороз и Богомолова «реально художественно сняла маму», загорающую без купальника
20 июля 2020, 12:11[ «Аргументы Недели» ]
У талантливых родителей и дети талантливы. Девятилетняя дочь актрисы Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова порадовала маму, сфотографировав ее без одежды, абсолютно голой. Судя по сообщению в соцсети, актриса с дочкой Анной находится "в глуши", в Псковской области.
По словам Дарьи, "Анна Константиновна взяла телефон и сказала: «Я фотографирую так же хорошо, как папа»". Голое фото Дарья Мороз смело выложила в Инстаграм и похвалила свою девочку: «Ну и реально художественно сняла маму».
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