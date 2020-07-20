Дочь Мороз и Богомолова «реально художественно сняла маму», загорающую без купальника

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20 июля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Дарья Мороз, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

У талантливых родителей и дети талантливы. Девятилетняя дочь актрисы Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова порадовала маму, сфотографировав ее без одежды, абсолютно голой. Судя по сообщению в соцсети, актриса с дочкой Анной находится "в глуши", в Псковской области.

По словам Дарьи, "Анна Константиновна взяла телефон и сказала: «Я фотографирую так же хорошо, как папа»".

Голое фото Дарья Мороз смело выложила в Инстаграм и похвалила свою девочку: «Ну и реально художественно сняла маму».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от d_moroz (@d_moroz) 19 Июл 2020 в 8:45 PDT

Анна — единственная дочь Мороз и Богомолова. После развода супругов, Богомолов женился на Ксении Собчак и поддерживает отношения с бывшей женой, воспитывает дочь.