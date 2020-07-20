Екатерина Диденко, «аптечный ревизорро», похоронившая мужа четыре месяца назад, нашла новую любовь

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20 июля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Екатерина Диденко, фото из соцсети

Екатерина Диденко, которую называют "аптечный ревизорро", и о ней стало известно после гибели ее мужа Валентина Диденко на вечеринке в банном комплексе, нашла новую любовь. Диденко опубликовала в Инстаграм фото в объятиях мужчины.

Его лица не снимке не видно. Блогер, похоронившая мужа четыре месяца назад, не стала знакомить общественность с новым возлюбленным.

По слухам, Екатерина на фото с актером Владом Черных, и сейчас они вместе отдыхают в одном из подмосковных домов отдыха.

Не все поклонники блогера Екатерины Диденко оценили ее новый роман, возмущаются, что она прожила в Валентином целых 11 лет, а после его гибели через четыре месяца нашла парня.

"Все то, что я смогла прокомментировать я прокомментировала в сториз. Больше — не могу, я сама пока не понимаю, что происходит со мной" — ответила Екатерина Диденко.

Кстати, после гибели мужа молодой женщине потребовалась консультация психолога. Даже трех.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО???? (@didenko.katerina) 19 Июл 2020 в 7:24 PDT