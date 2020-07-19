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Названа причина смерти Марины Макаровой на 46 году жизни

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГТРК

Названа причина смерти Марины Макаровой на 46 году жизни
Марина Макарова, фото из соцсети

Поклонники актрисы театра и кино Марины Макаровой шокированы новостью о ее смерти. Актриса ушла из жизни на 46 году жизни. О ее смерти сообщили в Костромском камерном драматическом театре. Оказывается, Марина Макарова буквально "сгорела" от рака желудка.

Главный режиссер Костромского камерного драматического театра Станислав Голодницкий на странице театра в соцсети "ВКонтакте" сообщил о кончине Марины Макаровой.

О том, что у актрисы опухоль в желудке, стало известно в июне. Медики диагностировали рак в четвертой стадии. Коллеги и друзья тогда забили тревогу и объявили сбор средств, чтобы помочь Марине. На тот момент ей был уже проведен один курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере. Второй курс провести было невозможно из-за резкой потери веса женщины. Решался вопрос о дорогостоящем курсе лечения в Российском онкологическом центре имени Н.Н. Блохина. Ждать квоты не было времени, так как актриса теряла силы день ото дня, - передает ГТРК-Кострома.
Марину поместили в городскую больницу. Врачи боролись за ее жизнь.

Марина Макарова родилась и училась в Костроме. Занималась в студии "Друзья театра", играла в молодежном театре "Гиацинтовый пегас" После окончания академии театрального искусства в Санкт-Петербурге работала в питерском театре "Приют комедианта" и снималась в сериалах.

Самым успешным опытом было участие в "Убойной силе". Несколько лет назад Макарова вернулась на родину в Кострому и устроилась в труппу Камерного драматического театра.

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