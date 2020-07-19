Друг семьи Ефремова рассказал о досуге актера на домашнем аресте и об алкоголе

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19 июля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов. Фото: кадр из видеообращения

Друг семьи актера Михаила Ефремова рассказал, как известный артист проводит время на домашнем аресте. Ранее Ефремову запретили общаться со всеми, кроме жены, детей, адвоката и следователей.

Знакомый актера рассказал, что дома артист смотрит сериалы и фильмы, читает книги, пишет и совсем не употребляет спиртное, передает КП. «Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал», - рассказал мужчина о состоянии Ефремова.

Ранее стало известно, что дело по обвинению Ефремова в смертельном ДТП передано в прокуратуру.