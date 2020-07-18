Маша Распутина заявила, что на российской эстраде сейчас «скачут безголосые обезьяны»

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18 июля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Маша Распутина, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Певица Маша Распутина нелестно отозвалась об артистах на российской эстраде. По мнению знаменитости, в отечественном шоу-бизнесе все на низком уровне со "скачущими безголосыми и бездумными обезьянами".

Маша назвала "ужасным" то, что "сейчас на плаву". Артистка также подчеркнула, что представители мира шоу-бизнеса уничтожают российскую молодежь в духовном плане.

Маша Распутина также вспомнила слова актрисы Марии Шукшиной, которая заявила, что их поколение может "отличить добро от зла". Певица согласилась с этим высказыванием, заметив, что ее ровесники – последние, кто борется "за культуру и за правду".