Маша Распутина заявила, что на российской эстраде сейчас «скачут безголосые обезьяны»
18 июля 2020, 08:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Собеседник
Певица Маша Распутина нелестно отозвалась об артистах на российской эстраде. По мнению знаменитости, в отечественном шоу-бизнесе все на низком уровне со "скачущими безголосыми и бездумными обезьянами".
Маша назвала "ужасным" то, что "сейчас на плаву". Артистка также подчеркнула, что представители мира шоу-бизнеса уничтожают российскую молодежь в духовном плане.
Маша Распутина также вспомнила слова актрисы Марии Шукшиной, которая заявила, что их поколение может "отличить добро от зла". Певица согласилась с этим высказыванием, заметив, что ее ровесники – последние, кто борется "за культуру и за правду".
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