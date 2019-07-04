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"Неужели пластика?": фото Маши Распутиной взбудоражило поклонников

4 июля 2019, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

"Неужели пластика?": фото Маши Распутиной взбудоражило поклонников

Звезда отечественной эстрады Маша Распутина преобразилась. Но изменения в ее внешности пришлись не по вкусу поклонникам. Фолловеры отмечают, что певица стала мало похожа на саму себя.

Некоторые комментаторы сравнили Распутину с Майлом Джексоном: "Нос, как у Майкла! Обнять и плакать! Ужас. Кошмар. Зачем так себя уродовать! Явно с пластикой перестаралась!", - отметили под опубликованным Машей фото.

Другая часть подписчиков склоняется к мнению, что такой острый и вздернутый нос у певицы появился благодаря не рукам опытного хирурга, а приложениям в телефоне - проще говоря, таким носом Распутина обязана фотошопу.

Отметим однако, что, наряду со злопыхателями, многие поклонники отметили, что Маша выглядит невероятно молодой и свежей. Подписчики сделали множество комплиментов ее волосам, укладке, макияжу и даже умению снимать селфи.

 
 
 
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Публикация от Мария Распутина (@masharasputina_official)2 Июл 2019 в 11:33 PDT

 
 
 
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Публикация от Мария Распутина (@masharasputina_official)2 Июл 2019 в 11:45 PDT

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