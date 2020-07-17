Отец Фриске понадеялся, что Заворотнюк поможет то лекарство, которое не разрешили Жанне

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17 июля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети

Отец умершей от рака мозга певицы Жанны Фриске рассказал, что актрису Анастасию Заворотнюк лечат от схожего недуга тем препаратом, который исполнительнице несколько лет назад запретил принимать ее сожитель Дмитрий Шепелев.

Владимир Копылов выразил надежду, что Заворотнюк поможет лекарство, которое так и не смогла использовать для лечения Жанна. При этом мужчина отметил, что семья актрисы не обращается к ним за советом. «Дай Бог. Они к нам не обращались за советом. У них есть свои люди. Да и что к нам обращаться? Если бы мы спасли Жанну, то одно дело. А мы, к сожалению, не смогли», - признал Копылов.