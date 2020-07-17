Отец Фриске понадеялся, что Заворотнюк поможет то лекарство, которое не разрешили Жанне

Отец умершей от рака мозга певицы Жанны Фриске рассказал, что актрису Анастасию Заворотнюк лечат от схожего недуга тем препаратом, который исполнительнице несколько лет назад запретил принимать ее сожитель Дмитрий Шепелев.
Владимир Копылов выразил надежду, что Заворотнюк поможет лекарство, которое так и не смогла использовать для лечения Жанна. При этом мужчина отметил, что семья актрисы не обращается к ним за советом. «Дай Бог. Они к нам не обращались за советом. У них есть свои люди. Да и что к нам обращаться? Если бы мы спасли Жанну, то одно дело. А мы, к сожалению, не смогли», - признал Копылов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.