Анита Цой сообщила, что коронавирус поразил 52% ее легких

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17 июля 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анита Цой, Anatoly Lomohov/Russian Look

На днях певица Анита Цой сообщила, что выздоровела после заражения COVID-19. Сегодня стало известно, что коронавирус нового типа поразил 52 процента легких знаменитой российской артистки.

Анита сообщила, что вирус значительно более коварный, чем многие полагают. Певица сообщила, что первые три дня после госпитализации была уверена – ее скоро выпишут. "Но не тут-то было", – подчеркнула Цой и добавила, что инфекция начала "изучать"другие органы. Самый тяжелый удар пришелся на последнюю неделю болезни артистки, когда у нее внезапно начался кашель. Она прекрасно понимала, что простудиться не могла, а все дело в действии COVID-19. Аните стало действительно страшно, когда она узнала о поражении 52 процентов легких и необходимости подключения к кислороду.

"Последняя неделя была кромешным адом", – заметила певица. Она уточнила, что испытывала подобные ощущения лишь один раз в жизни – когда совершала восхождение на Килиманджаро и ощутила нехватку кислорода на большой высоте.

Цой также сообщила, что пока поет "тихонечко", поскольку легкие не восстановлены. Она, однако, полагает, что вновь "будет в строю" примерно через месяц.