«Я не была готова стать любовницей»: Нюша призналась, что «увела» мужа из семьи
16 июля 2020, 17:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Певица Нюша рассказала, что ее нынешний супруг Игорь Сивов был в браке, когда они познакомились. «Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей», - призналась исполнительница.
«Игорь был в числе организаторов моего концерта в Казани. Так мы и познакомились... Его бывшая жена не давала развод... Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь», - сказала Нюша.
Звезда добавила, что влюбилась в будущего супруга практически с первого взгляда. По ее словам, после знакомства она почувствовала, что нашла «своего» человека.
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