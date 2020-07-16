«Я не была готова стать любовницей»: Нюша призналась, что «увела» мужа из семьи

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16 июля 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Нюша. Фото: соцсети

Певица Нюша рассказала, что ее нынешний супруг Игорь Сивов был в браке, когда они познакомились. «Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей», - призналась исполнительница.

«Игорь был в числе организаторов моего концерта в Казани. Так мы и познакомились... Его бывшая жена не давала развод... Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь», - сказала Нюша.

Звезда добавила, что влюбилась в будущего супруга практически с первого взгляда. По ее словам, после знакомства она почувствовала, что нашла «своего» человека.