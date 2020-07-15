Пригожин объяснил, из-за чего враждует с отцом Жанны Фриске

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15 июля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что старается в своих высказываниях лишний раз не касаться семьи Жанны Фриске, потому что у него крайне сложные отношения с отцом покойной певицы.

Пригожин рассказал, что однажды прокомментировал творчество сестры Жанны Натальи, которая стала выступать с песнями умершей родственницы. После этого отец девушек Владимир Фриске стал присылать ему «сообщения угрожающего характера», признался продюсер. «Поэтому, что бы я ни сказал — это будет воспринято оскорбительным образом… И теперь уверен, что любой комментарий будет натыкаться на отсутствие адекватности с его стороны», - уверен Пригожин.

Продюсер объяснил, что однажды сказал, будто никто не сможет заменить Жанну. В свою очередь Владимир Фриске воспринял эту фразу как оскорбление второй дочери, считает Пригожин.