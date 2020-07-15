Пашаев рассказал, действительно ли он может перестать защищать Ефремова

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 июля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Эльман Пашаев. Фото: соцсети

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его не получится убрать от артиста даже при помощи танка. Таким образом Пашаев прокомментировал слухи о своей замене.

«Вы меня танком от него не уберете, — заверил адвокат. — Ефремов же достаточно умный мужик. И понимает, что недоброжелатели сейчас максимально активизировались, чтобы от меня избавиться. Который день телеканалы меня полоскают — для чего? Думают, что Михаил от меня откажется и они его погубят», - сказал адвокат.

Пашаев также заявил, что ему удалось не допустить заключения Ефремова под стражу, а добиться для него домашнего ареста. Он добавил, что с артистом у них сложились теплые и доверительные отношения.