Пашаев рассказал, действительно ли он может перестать защищать Ефремова
15 июля 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его не получится убрать от артиста даже при помощи танка. Таким образом Пашаев прокомментировал слухи о своей замене.
«Вы меня танком от него не уберете, — заверил адвокат. — Ефремов же достаточно умный мужик. И понимает, что недоброжелатели сейчас максимально активизировались, чтобы от меня избавиться. Который день телеканалы меня полоскают — для чего? Думают, что Михаил от меня откажется и они его погубят», - сказал адвокат.
Пашаев также заявил, что ему удалось не допустить заключения Ефремова под стражу, а добиться для него домашнего ареста. Он добавил, что с артистом у них сложились теплые и доверительные отношения.
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