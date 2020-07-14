Адвокат Ефремова оценил видео беседы актера с сотрудником полиции после аварии
14 июля 2020, 07:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Адвокат знаменитого актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с журналистами видео, на котором запечатлен разговор артиста с полицейским после аварии в центре Москвы.
Ранее в эфире телеканала "Россия 1" были продемонстрированы кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых Михаил Ефремов предлагает заплатить сотруднику полиции сразу после ДТП на Садовом кольце.
Эльман Пашаев подчеркнул, что его подзащитный во время аварии "вообще не соображал". Адвокат задался вопросом, "что можно спросить" с человека, который находится в таком состоянии. "Это хайп", – заключил юрист.
Напомним, в результате ДТП с участием Михаила Ефремова погиб мужчина по имени Сергей Захаров. Актеру грозит до 12 лет колонии.
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