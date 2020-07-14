Башаров предложил Собчак сыграть в хоккей с теми, кто «приходит к богу не с камерами». «И берегите челюсть»

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14 июля 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Марат Башаров, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Марат Башаров в соцсети обрушил свой гнев в адрес светской львицы Ксении Собчак. Как известно, он – большой любитель игры в хоккей. Актер своеобразно сделал приглашение телеведущей на тренировку.

"Ксения Анатольевна Собчак!!! Приезжайте к нам на тренировку!!! Все — Великие, Талантливые, Спортивные! Верующие (которых не выгоняют из святынь), которые приходят к богу не с камерами!!! С нами играют и девушки!!! Которые в православных святынях покрывают голову целиком, а не для картинки..." — обратился к Собчак Башаров. Он посоветовал Ксении перестать врать, больше не ломать нос "по пьяни" и "беречь челюсть". "Лед – это не сцена. Лед – работа", – добавил Башаров, пояснив, что обрушился на Собчак с критикой, потому что та, по его словам, "опять пиарится, теперь через монастырь. Глупо. Страшно".

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак требует Следственный комитет возбудить уголовное дело из-за потасовки в Среднеуральском женском монастыре, во время которой режиссеру ее съемочной группы Сергею Ерженкову сломали руку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marat Basharov (@marabash1) 14 Июл 2020 в 2:14 PDT