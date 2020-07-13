Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в Среднеуральском монастыре

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13 июля 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ксения Собчак, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак требует Следственный комитет возбудить уголовное дело из-за потасовки в Среднеуральском женском монастыре, во время которой режиссеру ее съемочной группы Сергею Ерженкову сломали руку.

Собчак написала в своем телеграм-канале, что просит возбудить дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием и повреждением имущества.

"Ранее мы уже обращались в региональный Следственный комитет, в полицию, но ответа не получили", - отметил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин, выразив надежду, что после заявления в центральный аппарат СК РФ будет результат.

Избитый оператор Собчак раскрыл подробности съемок в монастыре, мужчине сломали кисть руки.