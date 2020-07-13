Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в Среднеуральском монастыре
13 июля 2020, 22:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак требует Следственный комитет возбудить уголовное дело из-за потасовки в Среднеуральском женском монастыре, во время которой режиссеру ее съемочной группы Сергею Ерженкову сломали руку.
Собчак написала в своем телеграм-канале, что просит возбудить дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием и повреждением имущества.
"Ранее мы уже обращались в региональный Следственный комитет, в полицию, но ответа не получили", - отметил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин, выразив надежду, что после заявления в центральный аппарат СК РФ будет результат.
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