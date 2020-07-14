Телеведущая Ирена Понарошку разводится с мужем после десяти лет брака
14 июля 2020, 09:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Телеведущая Ирена Понарошку разводится с супругом Александром Листом после десяти лет брака. Проблемы в семье начались давно – еще минувшей осенью мужчина заявил, что жена хочет от него уйти.
Тогда Лист утверждал, что Понарошку "стыдно за него", поскольку ей "не нравятся люди, которые становятся старше и мудрее". Долгое время об отношениях супругов не было никаких новостей, а теперь выяснилось, что Ирена 8 июля официально подала на развод.
Отметим, что пара воспитывает двоих сыновей – 9-летнего Серафима и 1,5-годовалого Теодора. Известно, что у Александра Листа в последнее время дела из-за коронавируса шли не слишком хорошо. Мужчина, который работает диджеем, даже публиковал реквизиты своей банковской карты и просил подписчиков финансово поддержать его прямые эфиры в соцсети.
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