Телеведущая Ирена Понарошку разводится с мужем после десяти лет брака

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 июля 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Ирена Понарошку, Vladimir Lukjanov/Russian Look

Телеведущая Ирена Понарошку разводится с супругом Александром Листом после десяти лет брака. Проблемы в семье начались давно – еще минувшей осенью мужчина заявил, что жена хочет от него уйти.

Тогда Лист утверждал, что Понарошку "стыдно за него", поскольку ей "не нравятся люди, которые становятся старше и мудрее". Долгое время об отношениях супругов не было никаких новостей, а теперь выяснилось, что Ирена 8 июля официально подала на развод.

Отметим, что пара воспитывает двоих сыновей – 9-летнего Серафима и 1,5-годовалого Теодора. Известно, что у Александра Листа в последнее время дела из-за коронавируса шли не слишком хорошо. Мужчина, который работает диджеем, даже публиковал реквизиты своей банковской карты и просил подписчиков финансово поддержать его прямые эфиры в соцсети.