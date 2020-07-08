Оксана Самойлова рассказала, почему не развелась с Джиганом

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

8 июля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась, что передумала разводиться с исполнителем из-за детей.

«Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю. Но радовались бы мои дети? Как думаете? Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение, и я была к нему готова, но на других весах — четверо детей, которые бы пострадали», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Самойлова уверена: она не собирается «что-то терпеть всю жизнь ради детей».

Решение остаться с популярным артистом Оксана назвала шансом не для мужа, а для их наследников. По словам модели, она не простила супруга.

«Теперь день семьи, любви и верности не про нас», — грустно резюмировала она.

Ранее сообщалось: телеведущая Юлия Барановская призналась, что хотела бы еще детей.