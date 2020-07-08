Оксана Самойлова рассказала, почему не развелась с Джиганом

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась, что передумала разводиться с исполнителем из-за детей.
«Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю. Но радовались бы мои дети? Как думаете? Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение, и я была к нему готова, но на других весах — четверо детей, которые бы пострадали», — написала девушка на своей странице в Instagram.
Самойлова уверена: она не собирается «что-то терпеть всю жизнь ради детей».
Решение остаться с популярным артистом Оксана назвала шансом не для мужа, а для их наследников. По словам модели, она не простила супруга.
«Теперь день семьи, любви и верности не про нас», — грустно резюмировала она.
Ранее сообщалось: телеведущая Юлия Барановская призналась, что хотела бы еще детей.
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Я знаю что все бы радовались если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости .я тоже так считаю .но радовались бы мои дети ?как думайте?я знаю что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова .но на других весах 4 детей ,которые бы пострадали .может быть для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар ,но смягчить удар четверым я бы не смогла,меня бы просто не хватило .когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь .я реально испугалась .не я к этому привела и вроде это не моя ответственность .но дети то мои .это не про то что я собираюсь что -то терпеть всю жизнь ради детей,нет .я просто дала им маленький шанс на маму и папу.не мужу а именно детям.простила ли я?-нет.всё так же как было?-нет .правильно я поступила? я не знаю,это покажет время.но думаю мой пример скорее плохой,чем хороший .теперь день семьи любви и верности не про нас))грустно,но правда) А вас я поздравляю от души))любите,цените и оберегайте свои семьи❤️❤️❤️