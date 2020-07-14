Актрису из сериала

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14 июля 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Ная Ривера, Byron Purvis/AdMedia

Пропавшую американскую актрису Наю Ривера нашли мертвой в озере Пиру в округе Вентура, расположенном в штате Калифорния. Данную информацию подтвердила в понедельник администрация местного шерифа.

Ранее об обнаружении тела Наи Ривера сообщили журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, в минувшую среду стало известно, что актриса из сериалов "Хор" и "Коварные горничные" пропала во время прогулки на лодке по озеру вместе со своим четырехлетним сыном Джози. Ребенок заявил, что не знает, что именно произошло с его мамой.