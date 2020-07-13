Тутта Ларсен рассказала, можно ли поровну и одинаково любить всех детей в многодетной семье

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13 июля 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Тутта Ларсен. Фото: соцсети

Тутта Ларсен – многодетная мама. Телеведущая воспитывает троих детей. Женщина поделилась, можно ли всех наследников любить поровну и одинаково.

Ларсен отметила: ты любишь детей по-разному, но одинаково сильно, любви мало не бывает, ее всегда хватает на всех.

«Думаю, что когда у тебя один ребенок — это самая сложная ситуация. Ему достается и вся родительская любовь, и все родительские ожидания, и все хотелки, боязни, страхи. Три ребенка — это такой разумный минимум. А дальше, мне кажется, чем больше детей, тем больше любви. Для меня дети — это огромная батарейка», - добавила Тутта.

Также она рассказала: у них в семье нет такого, что кто-то один за всех принимает решения, а все остальные соглашаются. Важные задачи решаются все вместе, сообща, в семейном кругу.

«У нас нет поводов для разногласий. В христианской парадигме быть главным — это не бить жену, детей и стучать кулаком по столу. Быть главным в доме — это нести за всех ответственность. И я рада, что у меня есть муж, который главный и на которого я эту ответственность могу свалить», - рассказала женщина.

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