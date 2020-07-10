Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы

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10 июля 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Ольга Бузова, Instagram

В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову. Инцидент произошёл минувшей ночью в центре Москвы, девушка не выходила на связь около 10 часов.

На размещенных в Tik-Tok кадрах видно, как молодой человек идет с Бузовой по переходу и, увидев похитителя, отталкивает ее назад, но тот умело обводит его сбоку и надевает телеведущей на голову черный целлофановый пакет. После злоумышленник хватает певицу и запихивает в багажник. При этом слышится ее громкий крик.

Однако поклонников смущает несколько фактов. Во-первых, Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян долгое время не появлялись в Сети, что на них совсем не похоже. Во-вторых, снимавшие ролик мужчины сидят в такси, все видят, но кинулись на помощь только в последний момент. В-третьих, это может быть очередной вайн, поскольку телеведущая последнее время стала часто снимать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дава&Бузова (@davabuziki_m) 9 Июл 2020 в 2:20 PDT