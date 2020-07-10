Дочь Волочковой рассказала, почему не живет с известной мамой

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10 июля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Волочкова с дочерью. Фото: соцсети

Дочь балерины Анастасии Волочковой, рассказала, почему предпочитает жить в центре Москвы с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, а не с мамой в особняке на Новой Риге.

Девочка отметила: центр — это гораздо удобнее. Ариадна пояснила, что когда она перешла в новую школу, приходилось вставать в шесть утра, а в 6:50 я уже выезжать.

«Из Новой Риги, где расположен особняк мамы, надо выезжать раньше. Я в итоге часто застревала в дороге в пробках на час-полтора. Было очень тяжело совмещать это все с тренировками, с другими увлечениями. Может, маме так будет лучше строить свою жизнь», - добавила наследница Волочковой.

Школьница заверила: она одинаково сильно люблю и маму, и папу, от смены места жительства ничего не меняется.

Ранее сообщалось: Пелагея ограничила Телегину общение с дочерью.