Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Дочь Волочковой рассказала, почему не живет с известной мамой

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Дочь Волочковой рассказала, почему не живет с известной мамой
Анастасия Волочкова с дочерью. Фото: соцсети

Дочь балерины Анастасии Волочковой, рассказала, почему предпочитает жить в центре Москвы с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, а не с мамой в особняке на Новой Риге.

Девочка отметила: центр — это гораздо удобнее.  Ариадна пояснила, что когда она перешла в новую школу, приходилось вставать в шесть утра, а в 6:50 я уже выезжать.

«Из Новой Риги, где расположен особняк мамы, надо выезжать раньше. Я в итоге часто застревала в дороге в пробках на час-полтора. Было очень тяжело совмещать это все с тренировками, с другими увлечениями. Может, маме так будет лучше строить свою жизнь», - добавила наследница Волочковой.  

Школьница заверила: она одинаково сильно люблю и маму, и папу, от смены места жительства ничего не меняется.

Ранее сообщалось: Пелагея ограничила Телегину общение с дочерью. 

ЕЧ

В мире

Российский военный эксперт назвал возможного организатора уничтожения Boeing MH17

Российский военный эксперт назвал возможного организатора уничтожения Boeing MH17

Уничтожение выполнявшего рейс MH17 малайзийского Boeing в Донбассе могло быть организовано Соединенными Штатами. Соответствующую точку зрения высказал Юрий Кнутов, российский военный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью